USA : Goldman Sachs voit l'inflation refluer l'an prochain

Après plus de deux années de remontée des prix, les économistes de Goldman Sachs s'attendent à ce que l'inflation américaine opère un net ralentissement en 2023, sous l'effet de toute une série de facteurs.



Dans une note parue ce week-end, la banque d'affaires new-yorkaise dit prévoir une inflation de base ('core') - c'est-à-dire hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie - de 2,9% en rythme annuel à la fin 2023, contre +5,1% actuellement.



La firme de Wall Street explique s'attendre en particulier à un allègement des pressions qui pèsent sur l'approvisionnement du secteur de l'industrie manufacturière.



Jan Hatzius, l'économiste vedette de la banque américaine, fait ainsi remarquer que la fourniture en semi-conducteurs s'améliore déjà dans l'automobile, ce qui a permis une baisse de 5% des prix des voitures d'occasion.



Le repli des prix des matières premières et la vigueur du dollar devraient également contribuer au tassement de l'inflation, poursuit-il dans l'étude.



Goldman indique également s'attendre à ce que la hausse des coûts du logement aux Etats-Unis touche un pic au printemps prochain, avant de continuer à refluer.



Enfin, l'inflation salariale devrait également s'apaiser, ajoute la banque, notamment sous l'impulsion d'un rééquilibrage au sein des secteurs souffrant le plus de la pénurie de main d'oeuvre, à commencer par la distribution et les loisirs.



