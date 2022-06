PARIS, 24 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,7% à 1%:

* FEDEX a publié jeudi soir un bénéfice trimestriel en hausse et présenté une prévision annuelle supérieure aux attentes en expliquant privilégier désormais les activités les plus rentables dans un contexte de ralentissement de la demande sur le marché de l'expédition. Le titre gagnait 2,9% dans les échanges en avant-Bourse.

* Les VALEURS BANCAIRES pourraient réagir à la publication jeudi par la Réserve fédérale des tests de résistance annuels du secteur, qui montrent que les principales banques américaines resteraient bien capitalisées même en cas de choc économique sévère, ce qui pourrait faciliter des distributions de dividendes et des rachats d'actions. BANK OF AMERICA et CITIGROUP reculaient toutefois dans les échanges hors séance après la clôture, leur ratio de solvabilité étant inférieur à la moyenne du secteur.

* ZENDESK - L'éditeur de logiciels, dont la capitalisation boursière dépasse sept milliards de dollars, est sur le point de conclure un accord en vue d'un rachat par un consortium financier qui inclut Hellman & Friedman et Permira, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Le titre bondit de près de 05% dans les transactions en avant-Bourse.

* TESLA - Credit Suisse a abaissé son objectif de cours à 1.000 dollars contre 1.125 dollars en expliquant s'attendre à ce que les livraisons de voitures du groupe soient inférieures au consensus au deuxième trimestre en raison des confinements en Chine.

* BLACKBERRY a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu grâce à la croissance de ses produits destinés au secteur automobile et à celui de la cybersécurité.

