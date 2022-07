PARIS, 6 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sans grand changement pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq :

* TESLA - Le constructeur automobile américain a vendu environ 78.000 véhicules produits en Chine sur le mois de juin, soit une hausse de 142% par rapport à mai, selon les données préliminaires publiées mercredi par la China Passenger Car Association (CPCA), la fédération du secteur.

* AMAZON - Le géant américain du commerce en ligne a pris une participation de 2% dans Grubhub, filiale américaine de Just Eat Takeaway.com, et signé un accord commercial avec le groupe qui permettra aux membres d'Amazon Prime de bénéficier d'un accès au gratuit à son service de livraison de repas pendant un an.

Par ailleurs, Amazon fait l'objet d'une enquête en Grande-Bretagne pour pratiques anticoncurrentielles sur sa place de marché, tandis qu'en Allemagne, l'Office fédéral des cartels a estimé que le groupe bénéficiait d'une position dominante sur ce segment.

* WALMART va imputer à certains de ses fournisseurs, à compter du mois d'août, de nouveaux frais pour le transport de marchandises vers ses entrepôts et ses magasins en raison de la hausse des coûts, selon une note consultée par Reuters.

* TWITTER a décidé mardi de contester devant un tribunal indien des ordonnances gouvernementales sur la suppression de contenus sur sa plate-forme, estimant qu'il s'agit d'un abus de pouvoir, a rapporté une source proche du dossier.

* VOYAGER DIGITAL - Le courtier en cryptomonnaies a annoncé mercredi s'être placé sous le régime des faillites aux Etats-Unis, une semaine après avoir suspendu les retraits, les échanges et les dépôts sur sa plate-forme.

* CONTINENTAL RESOURCES - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance".

* CALLON PETROLEUM - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur".

* AVID TECHNOLOGY - JP Morgan entame le suivi de la valeur à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)