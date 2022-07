14 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme signalent un repli d'environ 1% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's-500 et d'environ 0,8% pour le Nasdaq:

* JPMORGAN CHASE et MORGAN STANLEY doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, donnant ainsi le coup d'envoi officieux de la période des trimestriels. L'action JPMorgan gagne 0,9% dans les échanges en avant-Bourse.

* Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS pourrait réagir à la publication des résultats trimestriels du groupe taïwanais TSMC , qui a présenté à cette occasion une fourchette de prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre laissant entendre que sa croissance pourrait atteindre son plus haut niveau depuis deux ans et demi.

* INTEL a par ailleurs déclaré jeudi avoir commencé à informer ses clients de son intention de relever les prix de la plupart de ses produits en raison de l'augmentation de ses coûts.

* TWITTER - Le réseau social a annoncé qu'il ne planifiait pas de licenciements à l'échelle de l'entreprise mais qu'il continuerait probablement de restructurer ses activités.

* OCCIDENTAL PETROLEUM - Berkshire Hathaway , dirigée par Warren Buffett, a déclaré avoir acheté cette semaine 4,3 millions d'actions supplémentaires du groupe pétrolier, portant ainsi sa participation à 19,2%.

* AMAZON - Le géant du commerce en ligne a proposé de s'abstenir d'utiliser les données des vendeurs pour ses propres activités de vente au détail et a fait d'autres concessions dans le but d'obtenir la clôture d'une enquête antitrust, ont indiqué les autorités de régulation de l'UE.

* REGENERON PHARMACEUTICALS - Le groupe pharmaceutique a annoncé que l'essai de phase III de Dupixent (Dupilumab) avait donné des résultats positifs chez les enfants âgés de 1 à 11 ans atteints d'oesophagite éosinophile.

* GOOGLE - L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête visant le géant américain pour abus présumé de position dominante dans la portabilité des données, une accusation rejetée par le groupe.

* CISCO SYSTEMS - L'action du géant des équipements de réseaux perd 2,1% dans les échanges en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de JPMorgan à "neutre" contre "surpondérer".

* CENTENE - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours de 82 à 115 dollars.

* F5 - JPMorgan et Credit Suisse ont abaissé leur recommandation sur le titre à "neutre", et leur objectif de cours respectivement de 230 à 178 dollars et de 225 à 167 dollars.

(Reportage Olivier Cherfan à Gdansk, édité par Marc Angrand)