22 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une baisse du Standard & Poor's 500 et du Nasdaq Composite et une stabilité du Dow Jones :

* SNAP, qui a vu la demande publicitaire être plombée par une inflation record et la concurrence croissante d'applications comme TikTok, a publié jeudi des résultats trimestriels décevants et s'est abstenu de donner des prévisions. Le réseau social chutait d'environ 28% dans les échanges en avant-Bourse. Dans son sillage, les concurrents META PLATFORMS, TWITTER et PINTEREST perdaient entre 2,5% et 6,3% dans les transactions avant l'ouverture. J.P. Morgan dégrade sa recommandation sur Snap à "sous-pondérer" et Atlantic Equities à "neutre".

* Les fabricants de semi-conducteurs MICRON TECHNOLOGY et WESTERN DIGITAL perdaient en avant-Bourse 4,9% et 6,8% respectivement après que le concurrent SEAGATE, indiqué en baisse de 12%, a annoncé qu'il allait réduire sa production, sa clientèle limitant ses dépenses en raison des incertitudes macroéconomiques et des pénuries de composants. Par ailleurs, Morgan Stanley dégrade sa recommandation sur Micron à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* SCHLUMBERGER a publié vendredi des résultats du deuxième trimestre au-dessus des attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, soutenu par la demande.

* AMERICAN EXPRESS gagnait 5% après la publication de ses résultats trimestriels et la révision à la hausse de sa prévision de croissance annuelle.

* MATTEL a publié jeudi soir des résultats trimestriels au-dessus des attentes, l'augmentation de ses prix n'ayant pas freiné la demande pour ses jouets.

* FEDEX a annoncé jeudi suspendre ses opérations de livraison le dimanche sur certains marchés ruraux américains à faible densité à partir du 15 août.

* WARNER BROS DISCOVERY - L'autorité britannique de la concurrence a approuvé vendredi la fusion des activités de diffusion de programmes sportifs de Warner et BT.

* WALMART, TARGET, ETSY - Piper Sandler entame le suivi des trois valeurs à "neutre".

* AT&T - Barclays dégrade sa recommandation sur la valeur à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 20 dollars contre 22 dollars.

* PARAMOUNT GLOBAL - MoffettNathanson dégrade sa recommandation à "sous-performance" et abaisse son objectif de cours à 18 dollars contre 30 dollars.

* KEYCORP - Wedbush dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et remonte son objectif de cours à 21 dollars contre 20 dollars.

* MARVELL TECHNOLOGY - Benchmark entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe un objectif de cours de 70 dollars.

