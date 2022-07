PARIS, 25 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street :

* T-MOBILE US a accepté vendredi de payer 350 millions de dollars et de dépenser 150 millions de dollars supplémentaires pour l'amélioration de la sécurité des données et régler un litige concernant une cyberattaque qui a compromis l'année dernière les informations confidentielles d'environ 76,6 millions de personnes.

* INTEL a annoncé lundi qu'il allait produire des puces pour la société taïwanaise de semi-conducteurs MediaTek .

* UBER est parvenu à un accord avec la justice américaine en admettant qu'il n'avait pas signalé à la Federal Trade Commission (FTC), principale autorité en matière de concurrence aux Etats-Unis, le piratage de données de 57 millions d'utilisateurs en 2016.

* BLACKSTONE - KBW abaisse sa recommandation "performance en ligne" contre "surperformance".

* TESLA gagnait près de 1% en avant-Bourse, Daiwa Capital ayant relevé son objectif de cours à 930 dollars contre 800 dollars. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par sophie Louet)