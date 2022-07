26 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en ordre dispersé:

* WALMART a abaissé lundi ses objectifs de profits annuel et trimestriel, la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant ayant freiné les dépenses des clients. Le groupe de grande distribution reculait de 10% dans les échanges hors séance. Dans son sillage, HOME DEPOT, AMAZON et TARGET perdaient entre 2,3% et 4,7%.

* GENERAL MOTORS a dégagé un bénéfice au deuxième trimestre et confirmé ses prévisions annuelles mais a dit se préparer à un éventuel ralentissement.

* UPS a publié mardi un bénéfice trimestriel ajusté plus élevé, des livraisons particulièrement rentables ayant compensé une baisse des volumes lies au commerce en ligne.

* Le géant chinois du commerce en ligne ALIBABA a annoncé mardi qu'il prévoit de faire de la Bourse de Hong Kong son principal marché de cotation, en plus de Wall Street, devenant ainsi la première grande entreprise à profiter d'un changement réglementaire dans le centre financier asiatique visant à attirer les groupes technologiques. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action du groupe gagnait 4,6%.

* AMAZON va augmenter les frais de son service de livraison et de streaming Prime en Europe jusqu'à 43% par an, le détaillant en ligne cherche à contrer la hausse des coûts quelques jours avant la publication de ses résultats financiers trimestriels.

* Le spécialiste de mondial de l'électroménager WHIRLPOOL a abaissé ses perspectives de bénéfice annuel après avoir fait état d'une chute de 4,3% de son chiffre d'affaires à 5,10 milliards de dollars, en dessous des attentes, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du ralentissement de la demande.

* UNIVERSAL HEALTH SERVICES - Le bénéfice de l'opérateur hospitalier au deuxième trimestre a diminué de près de moitié, à 164,1 millions de dollars, en raison de la hausse du coûts de la main-d'œuvre

* GENERAL ELECTRIC et 3M doivent annoncer leurs résultats au deuxième trimestre avant l'ouverture de Wall Street.

* Egalement attendus, MCDONALDS perd 1,78% en avant-Bourse et COCA-COLA prend 0,9%.

* Les résultats de MICROSOFT et ALPHABET, propriétaire de Google, et VISA sont attendus après la clôture de la Bourse de New York.

* ZSCALER - BTIG abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". (Rédigé par Kate Entringer à Gdansk, édité par Laetitia Volga)