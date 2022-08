PARIS, 15 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en baisse d'environ 0,4% :

* Le secteur du pétrole risque de souffrir de la forte baisse des cours du brut après plusieurs indicateurs économiques inférieurs aux attentes en Chine, premier importateur mondial de brut. Dans les échanges en avant-Bourse, EXXON MOBIL perd 1,5%, MARATHON OIL et OCCIDENTAL PETROLEUM plus de 2%, SCHLUMBERGER 1,3%.

* ALPHABET - YouTube, filiale du groupe, envisage de lancer une boutique en ligne pour commercialiser ses services de vidéo en "streaming" et a relancé ses discussions avec des groupes de divertissement dans ce but, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

* KOHL'S - Le fonds activiste Starboard Value, qui avait proposé de racheter l'enseigne de grands magasins pour environ neuf milliards de dollars en janvier, a réduit sa participation de plus de 80% au deuxième trimestre, selon une notification aux autorités boursière rendue publique vendredi.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé samedi avoir conclu un accord avec Apollo sur un financement de 700 millions de dollars (683 millions d'euros).

* NEW YORK TIMES - Le groupe de presse a mandaté Bank of America et le cabinet juridique Sidley Austin pour contrer les arguments du fonds activiste ValueAct, qui détient près de 7% de son capital et a réclamé jeudi une stratégie commerciale plus offensive, a-t-on appris de sources proches du dossier.

* L'action cotée à New York de TURQUOISE HILL RESOURCES gagnait 24% dans les transactions en avant-Bourse après que le groupe minier canadien a rejeté l'offre de son principal actionnaire Rio Tinto de débourser 2,7 milliards de dollars pour les 49% du capital qu'il ne possède pas encore.

* CME GROUP - Raymond James a abaissé sa recommandation à "performance de marché" contre "surperformance". (Rédigé par Marc Angrand et Laetitia Volga)