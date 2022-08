PARIS, 26 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street :

* T-MOBILE US a annoncé jeudi qu'il utilisera les satellites Starlink de la société SpaceX, propriété d'Elon Musk, pour ouvrir un accès au réseau téléphonique mobile dans certaines régions des Etats-Unis non couvertes.

* GAP a publié jeudi un bénéfice trimestriel inattendu et un chiffre d'affaires au-dessus des attentes grâce aux bonnes performances de sa marque Banana Republic. En avant-Bourse, le groupe de prêt-à-porter prenait 9%.

* DELL TECHNOLOGIES a publié jeudi un objectif de chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes après avoir enregistré la plus faible croissance des ventes en plus d'un an et demi au deuxième trimestre, en raison de l'inflation, de la hausse du dollar et de la flambée épidémique en Chine, son deuxième plus grand marché. Son action perdait 8% dans les échanges en après-Bourse.

* WENDY'S - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont annoncé jeudi que la majorité des 84 personnes contaminées par la bactérie E.coli, à l'origine d'une épidémie dans des Etats du Midwest, ont consommé des sandwiches de la chaîne de restauration rapide avant de tomber malades.

