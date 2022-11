PARIS, 9 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street :

* WALT DISNEY a publié un bénéfice inférieur aux attentes, le géant américain du divertissement ayant enregistré des pertes de 1,5 milliard de dollars (1,49 milliard d'euros) en lien avec le développement de sa plate-forme de streaming Disney+. L'action perdait 8% dans les échanges hors séance.

* TESLA - Elon Musk a vendu pour 3,95 milliards de dollars d'actions du constructeur automobile, selon des documents réglementaires, quelques jours après avoir conclu l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Le titre Tesla prenait 1,4% en avant-Bourse.

* META PLATFORMS - Selon des propos rapportés par le Wall Street Journal, le directeur général Mark Zuckerberg a annoncé mardi à des cadres de Meta qu'un vaste plan de licenciement sera lancé ce mercredi, son excès d'optimisme quant à la croissance de l'entreprise ayant conduit à un sureffectif.

* OCCIDENTAL PETROLEUM a vu son bénéfice quadrupler au troisième trimestre par rapport à l'an dernier mais reculer par rapport à la période avril-juin.

* CITIGROUP a annoncé mardi l'achat de la licence de Deutsche Bank au Mexique afin d'y poursuivre ses activités de banque d'affaires et d'investissement après la vente prévue de sa banque de détail dans le pays.

* NEWS CORP, propriétaire du Wall Street Journal et de la maison d'édition HarperCollins, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice du premier trimestre inférieurs aux attentes malgré une augmentation des revenus publicitaires et des abonnements.

* AMC ENTERTAINMENT - La chaîne de cinéma a creusé ses pertes au troisième trimestre en raison d'une baisse de la fréquentation.

* NOVAVAX a revu en baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires pour la deuxième fois en trois mois, invoquant la surabondance de l'offre mondiale de vaccins contre le COVID-19 conjuguée à la baisse de demande.

* CARLYLE a accepté de verser 3,34 millions de dollars d'indemnités de départ à son ancien directeur général Kewsong Lee dans le cadre d'un accord qui met officiellement fin à son mandat à la tête de la société de capital-investissement. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)