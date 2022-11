PARIS, 10 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street :

* APPLE - Le principal sous-traitant d'Apple, Foxconn, a annoncé jeudi s'attendre à une baisse des revenus tirés des smartphones sur le trimestre en cours. Le groupe a ajouté ajuster sa production pour limiter l'impact des restrictions sanitaires en Chine dans une de ses usines qui produit des iPhone.

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies montent en avant-Bourse dans le sillage du rebond de 4,9% du bitcoin , qui avait touché la veille un creux de deux ans après l'abandon du projet de rachat FTX par Binance: COINBASE GLOBAL prend 2,6%, RIOT BLOCKCHAIN 0,4%, HUT 8 MINING 1,7% et MICROSTRATEGY 3,2%.

* ROBINHOOD gagne 0,6% en avant-Bourse, profitant du rebond des cryptoactifs et d'une déclaration de son directeur général Vlad Tenev selon laquelle la plate-forme n'est pas directement exposée à FTX, qui risque de déposer le bilan.

* RIVIAN AUTOMOTIVE grimpe de 6,4% en avant-Bourse après la confirmation par le constructeur de véhicules électriques de son objectif de production annuelle et une perte nette moins importante que prévu au troisième trimestre.

* LUCID GROUP chute de 18,1% en avant-Bourse à 11,05 dollars, son niveau le plus bas depuis son introduction en Bourse en juillet 2021, dans un contexte de baisse des commandes et de hausse des coûts du groupe automobile au troisième trimestre par rapport au second.

* BUMBLE - L'action de l'éditeur d'applications de rencontres en ligne plonge de 19% dans les échanges en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice décalé en deçà du consensus de Refinitiv.

* BEYOND MEAT a publié mercredi une perte nette plus importante que prévu en raison d'une hausse des coûts de transport et des matières premières qui pesé sur sa marge et le spécialiste de la "viande végétale" a dit s'attendre à une poursuite du ralentissement de la demande de ses produits.

* HASBRO a annoncé mercredi le départ de sa directrice financière Deborah Thomas et précisé travailler à son remplacement via l'examen de candidatures en interne et en externe.

* ELI LILLY & CO - Un tribunal fédéral américain a ordonné mercredi au groupe de verser 176,5 millions de dollars à Teva Pharmaceuticals International à l'issue d'un procès visant à déterminer si son médicament contre la migraine Emgality avait enfreint trois brevets du laboratoire israélien.

* ROBLOX - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)