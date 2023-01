PARIS, 25 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street :

* MICROSOFT reculait de 1,7% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de chiffre d'affaires pour la période janvier-mars jugée décevante dans l'activité d'informatique dématérialisée ("cloud") qui prend le pas sur les résultats globaux du groupe, ressortis sur le trimestre octobre-décembre, au-dessus des attentes. Le groupe était aussi confronté mercredi à une importante panne de réseau affectant plusieurs de ses services.

* TESLA, qui doit publier ce mercredi ses résultats trimestriels, a annoncé mardi son intention d'investir plus de 3,6 milliards de dollars pour agrandir son usine géante du Nevada où sera produit notamment son camion électrique.

* BOEING et IBM doivent publier ce mercredi leurs comptes financiers du quatrième trimestre.

* NEWS CORP et FOX CORP - Rupert Murdoch a renoncé mardi à une fusion entre les deux géants américains des médias qu'il contrôle, tandis que Fox Corp envisage de céder le spécialiste des annonces immobilières Move Inc à CoStar Group, selon un avis réglementaire et des sources proches du dossier. Dans les transactions hors séance, l'action News Corp abandonnait 1,4% et Fox Corp prenait 1,9%.

* FORD prendra une décision d'ici la mi-février sur le nombre d'emplois qu'il compte supprimer en Europe, a déclaré mardi une organisation syndicale allemande, alors que des informations de presse font état d'un intérêt de BYD et Magna pour le rachat d'un des sites allemands du constructeur automobile américain.

* TEXAS INSTRUMENTS a annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaire et un bénéfice largement inférieurs aux attentes de Wall Street au titre du premier trimestre de son exercice, dans un contexte de ralentissement économique qui pourrait peser sur la demande en semi-conducteurs. L'action cédait 0,5% dans les transactions hors séance.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé mardi un plan de suppression de 150 postes dans sa division de fret, soit environ 3% des effectifs de cette activité, en raison d'incertitudes économiques.

* EXXON MOBIL a déclaré avoir mis fin aux opérations de combustion ("flaring", torchage) dans la production du gaz naturel dans le bassin Permien et annoncé son intention d'exercer une pression pour que ses concurrentes en fassent de même, plaidant pour une réglementation plus stricte du secteur, dans une interview accordée à Reuters. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)