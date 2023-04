PARIS, 17 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une très légère hausse pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,15%.

* MERCK & CO a annoncé dimanche le rachat de Prometheus Biosciences pour environ 10,8 milliards de dollars (9,83 milliards d'euros), mettant ainsi la main sur un traitement expérimental prometteur de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn et renforçant sa présence dans le domaine de l'immunologie. L'action Prometheus bondit de 70,2% en avant-Bourse.

* APPLE - Les ventes du groupe en Inde ont augmenté de près de 50% sur un an en mars à six milliards de dollars, rapporte lundi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA GROUP , JD.COM et PINDUODUO gagnent de 2,4% à 2,8% dans un contexte d'optimisme sur l'économie chinoise qui devrait afficher mardi une croissance de 4% au premier trimestre grâce à la fin des restrictions sanitaires, selon le consensus Reuters.

* APPOLLO GLOBAL MANAGAMENT devrait officialiser d'ici le 17 mai une offre de rachat d'environ 1,66 milliard de livres (1,87 milliard d'euros) sur John Wood Group, le spécialiste britannique des services pétroliers et de gaz ayant pris des engagements en ce sens avec le groupe de capital-investissement américain.

* FOX CORP - Le procès en diffamation opposant la société de vote électronique Dominion Voting Systems à la chaîne Fox News, accusée d'avoir relayé des allégations de fraudes électorales après la défaite de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2020, a été repoussé à mardi alors que le groupe de médias continue de rechercher un règlement à l'amiable, selon une source.

* NETFLIX - Plus de 11.000 utilisateurs aux Etats-Unis ont été brièvement privés des services de la plate-forme de streaming vidéo et de jeux dimanche soir en raison d'une panne, selon le site Downdetector.com.

* TESLA - Informés durant le week-end d'une baisse de leur primes de performance, les salariés de l'usine de Shanghaï du groupe américain se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement, une situation rare en Chine.

* DELL TECHNOLOGIES - JP Morgan abaisse son conseil à "neutre" contre "surpondérer".

* HP INC - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)