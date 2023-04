PARIS, 25 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street :

* FIRST REPUBLIC BANK chutait de 21% dans les transactions hors séance après l'annonce par la banque régionale d'un plongeon de 40,8% des dépôts de ses clients au premier trimestre à 104,5 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Ses concurrentes HUNTINGTON BANCSHARES, TRUIST FINANCIAL, PACWEST BANCORP et WESTERN ALLIANCE BANCORP cédaient de 2,4% à 2,8%.

* GENERAL MOTORS prenait 2,4% dans les transactions hors séance à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels prévus avant l'ouverture de la séance à Wall Street.

* 3M, UPS, DOW, VERIZON, BIOGEN, MCDONALD'S, PEPSICO et HALLIBURTON doivent publier leurs comptes trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* ALPHABET, TEXAS INSTRUMENTS, VISA, et CHIPOTLE publieront leurs résultats trimestriels après la clôture.

* NETFLIX a annoncé mardi qu'il prévoyait de dépenser 2,5 milliards de dollars au cours des prochaines années pour produire des films, séries télévisées et programmes de télé-réalité en Corée du Sud, doublant ainsi le montant investi par la plate-forme de streaming sur ce marché depuis 2016.

* WHIRLPOOL gagnait 3,2% dans les transactions hors séance après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre au-dessus des attentes et d'une confirmation de ses résultats pour l'ensemble de l'année.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)