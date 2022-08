(Actualisé avec contrats à terme sur indices, valeurs de croissance, bancaires, Moderna, Applied Materials et cours en avant-Bourse)

PARIS, 22 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,9% pour le Dow Jones, 1,1% pour le Standard & Poor's 500 et 1,5% pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs de croissance et de hautes technologies reculent dans les échanges en avant-Bourse, pénalisées par la remontée des rendements obligataires observée depuis vendredi: APPLE et TESLA cèdent respectivement 1,5% et 2,1%.

* Les bancaires baissent également, sur fond d'inquiétudes pour la croissance économique. JPMORGAN CHASE et BANK OF AMERICA perdent plus de 1% en avant-Bourse.

* AMAZON, UNITEDHEALTH GROUP, CVS HEALTH et OPTION CARE HEALTH figurent parmi les candidats au rachat du groupe de santé SIGNIFY HEALTH, dont le conseil d'administration va se réunir ce lundi, rapporte l'agence Bloomberg, citant deux sources informées du dossier. Le titre Signify bondit de 40,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* FORD - Le constructeur automobile américain a été condamné aux Etats-Unis à verser 1,7 milliard de dollars (1,69 milliard d'euros) de dommages et intérêts au terme d'un procès sur sa responsabilité dans l'accident mortel d'un pick-up F-250en Géorgie en 2014, a rapporté dimanche l'agence AP. Ford n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

* AMC ENTERTAINMENT - L'exploitant de salles de cinéma chutait de 31,5% dans des échanges en avant-Bourse après l'annonce par son concurrent Cineworld de la possibilité d'un dépôt de bilan.

* MODERNA a annoncé lundi son intention de fournir au Canada 12 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le COVID-19 ciblant spécifiquement le variant Omicron du coronavirus.

* MARSH & MCLENNAN - Broker Marsh, la filiale du groupe de gestion des risques, a annoncé lundi le lancement de la première assurance au monde dédiée aux projets d'énergie à base d'hydrogène dans un contexte d'accélération de la lutte contre le changement climatique.

* PINDUODUO - Le groupe chinois de commerce en ligne gagne environ 1% en avant-Bourse après un article de Bloomberg selon lequel il prépare son entrée sur le marché nord-américain.

* APPLIED MATERIALS - L'action du spécialiste des équipements de fabrication de semi-conducteurs perd 2,5% en avant-Bourse après l'abaissement de l'objectif de cours de CIti à 150 dollars contre 160 dollars.

* DOCUSIGN - RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance".

* VIR BIOTECHNOLOGY - JPMorgan entame le suivi de la valeur à "neutre" avec un objectif de cours de 35 dollars.

