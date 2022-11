PARIS, 16 novembre (Reuters) -

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture pratiquement stable:

* Les groupes américains de défense LOCKHEED MARTIN, NORTHROP GRUMMAN, GENERAL DYNAMICS et L3HARRIS devraient encore progresser mercredi après avoir pris entre 1,13% et 3,92% mardi à la suite de l'explosion d'un missile dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne, missile dont on ignore pour l'instant la provenance.

* LOWE'S COMPANIES - Le groupe de magasins de bricolage a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour intégrer la hausse des prix de vente et la bonne tenue de la demande. Le titre gagnait 3,4% dans des échanges en avant-Bourse.

* TARGET doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains.

* ESTEE LAUDER a annoncé mardi le rachat de la marque de mode Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour.

* DIGITAL WORLD ACQUISITION qui doit fusionner avec Trump Media & Technology Group bondissait de 10,4% en avant-Bourse après l'annonce de la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024. Dans son sillage, d'autres sociétés liées au milliardaire comme REMARK HOLDINGS et PHUNWARE prenaient respectivement 5,1% et 13,5%.

* BOEING - La fusée SLS (Space Launch System), construite par Boeing, a décollé mercredi matin de Cap Canaveral, en Floride, pour le premier vol d'essai du programme d'exploration lunaire Artemis de la Nasa.

* TESLA a informé l'autorité américaine de la sécurité routière, la NHTSA, de deux nouveaux incidents mortels en lien avec le système Autopilot équipant ses voitures en date du 15 octobre, selon des données gouvernementales publiées mardi.

* CARNIVAL plongeait de 12% dans les transactions hors séance, l'opérateur de croisières envisageant une augmentation de capital via une émission d'un milliard de dollars d'obligations convertibles à cinq ans.

* INTEL - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "neutre" avec un objectif de cours à 28 dollars. Par ailleurs, un tribunal fédéral au Texas a condamné Intel à verser 948,8 millions de dollars à VLSI Technology pour avoir enfreint un de ses brevets sur les puces informatiques.

* NVIDIA - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 210 dollars. L'action Nvidia reculait par ailleurs de 0,6% en avant-Bourse alors que le groupe doit publier ses résultats ce mercredi.

* QUALCOMM - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours de 150 dollars.

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours de 90 dollars.

* GLOBALFOUNDRIES - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 78 dollars.

* TEXAS INSTRUMENTS - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "neutre" avec un objectif de cours de 205 dollars.

* MICRON TECHNOLOGY - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours de 78 dollars.

* MARVELL TECHNOLOGY - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours de 56 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Marc Angrand)