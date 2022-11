(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Applied Materials, Foot Locker, Farfetch, JD.Com, Gap,)

PARIS, 18 novembre (Reuters) -

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

0,54

% pour le Dow Jones, de

0,74

% pour le Standard & Poor's 500 et de

0,94

% pour le Nasdaq:

* APPLIED MATERIALS - L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs grimpait de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le premier trimestre de son exercice fiscal, estimant que la baisse attendue des tensions dans la chaîne d'approvisionnement l'aidera à répondre à la demande des fabricants de puces.

* GAP bondissait de 8,6% en avant-Bourse à la faveur d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu au troisième trimestre, qui ont été soutenus par une résistance de la demande dans l'habillement malgré une inflation élevée.

* JD.COM - Le groupe chinois de commerce en ligne coté à Wall Street prenait 5,3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

* FOOT LOCKER s'envolait de 18% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street grâce au relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour cette année, tirées par une résistance de la demande des consommateurs aisés.

* FARFETCH plongeait de 10,5% en avant-Bourse, le distributeur en ligne spécialisé dans la mode haut de gamme ayant annoncé prévoir une marge d'Ebitda négative de 3 à 5% cette année, contre un objectif d'équilibre auparavant.

* ROSS STORES - L'action du distributeur grimpait de 16,7% en avant-Bourse après l'annonce d'un bénéfice supérieur aux attentes des analystes au troisième trimestre.

* META PLATFORMS - Le directeur général du groupe, Mark Zuckerberg, a déclaré jeudi aux salariés que WhatsApp et Messenger constitueraient le prochain relais de croissance de l'entreprise, qui a annoncé la semaine dernière un plan de suppression de plus de 11.000 emplois.

* AMAZON a annoncé jeudi que les suppressions de postes devraient se poursuivre l'an prochain et que des ajustements étaient en cours. Le New York Times a rapporté lundi que le groupe prévoyait de licencier 10.000 personnes cette semaine.

* TESLA va rappeler près de 30.000 véhicules Model X pour un problème lié aux airbags, montre un document déposé auprès l'autorité américaine de la sécurité routière, la NHTSA.

* VISA a annoncé jeudi avoir promu Ryan McInerney au poste de directeur général à compter de février, en remplacement d'Alfred Kelly Jr, qui dirigeait le groupe depuis 2016.

* KKR & Co - La société de capital-investissement américaine souhaite céder le producteur canadien de pétrole et de gaz Westbrick Energy dans le cadre d'une opération évaluée entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars canadiens (1,08 milliard-1,44 milliard d'euros), ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier.

* ABBVIE - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 170 dollars.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "neutre" avec un objectif de cours à 78 dollars.

* ELI LILLY - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 395 dollars.

* MERCK & CO - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 120 dollars.

* AMGEN - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "sous-performance" avec un objectif de cours à 240 dollars.

* VROOM - JP Morgan relève sa recommandation sur le distributeur en ligne de véhicules d'occasion à "neutre" contre "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)