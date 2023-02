PARIS, 24 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,32% pour le Dow Jones, de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,7% pour le Nasdaq:

* BOEING perdait près de 3% en avant-Bourse après avoir annoncé la suspension temporaire des livraisons du 787 Dreamliner afin d'effectuer des analyses supplémentaires sur un élement du fuselage, a indiqué jeudi soir l'aviation civile américaine, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

* ADOBE perd 3,5% en avant-Bourse après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le département américain de la Justice s'apprête à bloquer le projet de rachat de 20 milliards de dollars (18,87 milliards d'euros) de l'éditeur de Photoshop sur Figma.

* WARNER BROS DISCOVERY cède 2,14% dans les transactions hors séance après la publication jeudi soir d'une perte nette de 2,1 milliards de dollars (1,98 milliard d'euros) au quatrième trimestre liée en partie à une charge de restructuration à la suite de la fusion entre Discovery et la division WarnerMedia d'AT&T.

* BEYOND MEAT bondit de 14,3% en avant-Bourse, le spécialiste de la "viande végétale" anticipant un chiffre d'affaires annuel au-dessus des attentes des analystes et une maîtrise plus accrue de ses coûts.

* BLOCK (ex-Square) prend 2,07% dans les transactions hors séance, la société de services de paiement ayant déclaré jeudi soir anticiper un Ebitda ajusté en hausse de 30%, à environ 1,3 milliard de dollars, cette année.

* AUTODESK recule de 3% dans les transactions hors séance après la publication d'une prévision de croissance de ses revenus annuels comprise entre 7% et 9% contre 9,03% prévu par le consensus Refinitiv.

* NVIDIA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" après les prévisions optimistes du fabricant de semi-conducteurs.

* NETAPP - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" auparavant. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)