USA : PMI composite à un plus haut de 11 mois en avril

Le secteur privé américain voit sa croissance s'accélérer en avril, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite de l'activité globale s'établit à 53,5 en estimation flash, contre 52,3 le mois précédent, et atteint ainsi un plus haut de 11 mois.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



'Des conditions de la demande plus vigoureuses soutiennent une croissance plus franche en avril, mais apportent aussi une dynamique d'inflation renouvelée', précise S&P Global dans son communiqué.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.