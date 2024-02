USA : PMI composite au plus haut depuis juillet 2023

Le 05 février 2024 à 16:07

Le secteur privé des Etats-Unis a vu la croissance de son activité s'accélérer en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort finalement à 52 (révisé de 52,3 en estimation flash), au plus haut depuis juillet 2023, après 50,9 pour le mois précédent.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



'L'expansion de la production dans les services a contrecarré une diminution de la production manufacturière', explique S&P Global, précisant que le sous-indice PMI des services est passé de 51,4 à 52,5 d'un mois sur l'autre.



