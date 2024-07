USA : PMI manufacturier en légère hausse en juin

La croissance dans le secteur manufacturier américain a accéléré très légèrement en juin, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui est ressorti à 51,6 pour le mois écoulé, contre 51,3 en donnée définitive pour mai.



'Bien que la demande des clients soit demeurée terne et que la confiance des entreprises ait atteint un plus bas de 19 mois, les nouvelles commandes ont augmenté pour le deuxième mois de suite', souligne S&P Global.



Ce dernier pointe aussi une nouvelle augmentation de la production, et surtout la plus forte croissance de l'emploi depuis septembre 2022. En outre, les prix de vente ont connu leur plus faible hausse depuis le début de l'année.



