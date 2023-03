USA : PMI manufacturier révisé en baisse pour février

La contraction du secteur manufacturier américain s'est moins atténuée que ce qui était estimé initialement en février, au vu de l'indice PMI de S&P Global qui ressort à 47,3 en définitive, contre 47,8 en estimation flash et après 46,9 le mois précédent.



Les enquêteurs précisent notamment que la baisse des nouvelles ventes a entrainé une nouvelle diminution de la production, quoiqu'à un rythme plus faible sur fond de meilleures conditions dans la chaine d'approvisionnement.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



