USA : baisse de 0,4% des indicateurs avancés en septembre

L'indice des indicateurs avancés a reculé en septembre, a annoncé jeudi le Conference Board, ce qui confirme les craintes de plus en plus prononcées d'une récession aux Etats-Unis au cours des prochains mois.



Cet indice dit 'précurseur' a reculé de 0,4% pour s'établir à 115,9 le mois dernier après être resté stable en août, là où les analystes anticipaient une baisse de l'ordre de 0,5%.



'Ce nouveau repli des indicateurs avancés qui confirme leur trajectoire à la baisse des derniers mois fait penser qu'une récession est de plus en plus probable d'ici à la fin de l'année', a commenté Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



