USA : baisse de l'indice des indicateurs avancés en mai

Le 21 juin 2024 à 16:14

L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ressorti en baisse plus forte que prévu en mai, annonce vendredi le Conference Board, qui dit y voir le signe d'un ralentissement de la croissance.



L'indice précurseur a baissé de 0,5% le mois dernier, à 101,2, après s'être replié de 0,6% en avril, alors que les économistes envisageaient un repli plus limité de l'ordre de 0,3%.



Si le Conference Board indique qu'un tel indicateur n'est pas annonciateur d'une prochaine récession, l'organisation professionnelle dit désormais tabler sur une hausse de moins de 1% en rythme annualisé du PIB américain aux deuxième et troisième trimestre du fait de l'inflation et des taux d'intérêt élevés qui pèsent selon elle sur les dépenses des consommateurs.



