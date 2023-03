USA : bien plus d'emplois créés que prévu au mois de février

Le nombre de créations d'emplois a augmenté bien plus que prévu en février aux Etats-Unis, ouvrant la voie à un nouveau durcissement de la politique monétaire de la Fed d'ici à la fin du mois.



L'économie américaine a créé 311.000 emplois non agricoles le mois dernier, a annoncé vendredi le Département du Travail, alors que les économistes attendaient seulement 200.000 nouveaux postes.



Les chiffres de janvier ont toutefois été révisés à la baisse, de 517.000 à 504.000, tout comme ceux de décembre qui ont été ramenés de 260.000 à 239.000, ce qui a entraîné une progression de 3,4% à 3,6% du taux de chômage en février.



Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté de 0,2% le mois passé, contre un consensus qui visait 0,3%, ce qui porte son augmentation sur un an à 4,6%.



Cette légère décélération de la hausse des salaires ne devrait toutefois pas être suffisante pour rassurer la Fed quant au processus de désinflation en cours, ce qui devrait conduire l'institution à relever ses taux de 25 ou 50 points de base à l'issue de sa réunion des 21 et 22 mars.



