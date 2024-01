USA : bond de l'indice de confiance du Michigan en janvier

Le 19 janvier 2024 à 16:18 Partager

Le moral des ménages américains s'est fortement amélioré au mois de janvier, les consommateurs considérant que la page de l'inflation élevée est désormais en train de se tourner, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance a bondi à 78,8 ce mois-ci, au plus haut depuis juillet 2021, contre 69,7 en décembre, alors que les économistes prévoyaient une hausse bien moins prononcée autour de 70.



'Au cours des deux derniers mois, le sentiment a grimpé de 29% au total, soit sa plus forte amélioration en deux mois depuis 1991, une période qui avait été marquée par la fin d'une phase de récession', souligne la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, dans un communiqué.



L'indice ne se situe ainsi plus qu'à 7% de son plus haut historique atteint en 1978.



La composante de l'enquête mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a atteint 83,3 contre 73,3 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations est ressorti à 75,9, après 67,4 en décembre.



L'anticipation d'inflation à un an mesurée par l'enquête est revenue à 2,9%, un plus bas depuis la fin 2020, revenant ainsi dans l'intervalle historique de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.