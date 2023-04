USA : chute de l'indice Philly Fed en avril

Attendu en légère remontée, l'indice de diffusion de l'activité courante de la Fed de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -23,2 en mars à -31,3 ce mois-ci -son plus bas niveau depuis mai 2020-, alignant ainsi une huitième lecture négative consécutive.



Cette dégradation sensible de l'indice d'un mois sur l'autre traduit ainsi une accélération de la contraction de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, le seuil de zéro séparant les zones d'expansion et de contraction de l'activité.



