USA : contraction du secteur manufacturier en novembre

Le secteur manufacturier américain est entré en zone de contraction en novembre, son indice ressortant à 49 contre 50.2 en octobre, selon les résultats de la dernière enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).Il s'agit de la première fois que le secteur passe sous les 50, ce seuil marquant la limite entre la zone de contraction (inférieure à 50) et zone d'extension (au-delà des 50).La composante des prix acquittés a chuté à 43 contre 46.6 le mois précédent et le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié à 47.2 contre 49.2 en octobre.