USA : contraction du secteur manufacturier en novembre (PMI)

L'activité s'est contractée dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis au mois de novembre, une première depuis l'été 2020, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle Markit publiés jeudi.L'indice PMI manufacturier est ressorti à 47,7 le mois dernier, contre 50,4 en octobre et en ligne avec la première estimation ('flash') de 47,6, sous la barre des 50 points qui sépare croissance et contraction de l'activité.'La conjugaison de l'augmentation du coût de la vie, de la remontée des taux d'intérêt et des inquiétudes grandissantes d'une récession a conduit à un effondrement de la demande, au niveau domestique comme à l'international', souligne Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market et auteur de l'enquête.'En conséquence, les entreprises réduisent leur production à un rythme indédit depuis la crise financière, à l'exceptions des premiers confinements liés à l'épidémie', ajoute-t-il.