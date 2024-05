USA : coup de frein à la croissance au 1er trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annualisé de 1,3% au premier trimestre 2024, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, après un taux de 1,6% indiqué en toute première lecture.



Cette révision en baisse, à peu près conforme à ce qu'anticipaient les économistes, implique donc un ralentissement d'autant plus fort de la croissance américaine par rapport à son rythme de 3,4% observé au dernier trimestre 2023.



Cette décélération reflète principalement celle des dépenses de consommation, des exportations et des dépenses des États fédérés et des administrations locales, ainsi qu'un ralentissement des dépenses fédérales.



