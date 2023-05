USA : créations d'emplois supérieures aux attentes en avril

Aujourd'hui à 14:42 Partager

L'économie américaine a généré 253.000 emplois non agricoles au mois d'avril, selon le Département du Travail, un nombre supérieur aux attentes du marché, à l'image de Jefferies qui en attendait 185.000.



Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 3,4%, le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6%, un niveau inférieur de 0,7 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%.



Toutefois, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en fortes baisses, de 326.000 à 248.000 pour février et de 236.000 à 165.000 pour mars, soit un solde de révision total de -149.000 pour ces deux mois.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.