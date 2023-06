USA : croissance bien plus forte que prévu au 1er trimestre

Aujourd'hui à 14:40 Partager

La croissance du PIB réel des Etats-Unis pour le premier trimestre 2023 a été révisée à 2% en rythme annualisé, à comparer à 1,3% en estimation précédente, marquant donc un ralentissement bien moins sensible par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



Le Département du Commerce explique ce relèvement de 0,7 point, là où les économistes attendaient globalement une confirmation de l'estimation de fin mai, 'principalement en raison des révisions à la hausse des exportations et des dépenses de consommation'.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE a été révisé en baisse de 0,1 point à +4,1% en données brutes pour le premier trimestre, de même que celle excluant les prix des produits alimentaires et de l'énergie, ainsi ramenée à +4,9%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.