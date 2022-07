USA : hausse de 0,2% des prix à l'importation en juin

D'après le Département du Travail, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en juin en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% en mai. Hors poussée des carburants (+5,7%), ils reculent néanmoins de 0,5% en juin.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont augmenté de 0,7% en juin (+0,9% hors produits agricoles).



Par rapport à juin 2021, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé de respectivement 10,7% et 18,2% le mois dernier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.