USA : hausse de l'activité dans les services (ISM)

La croissance de l'activité a augmenté en novembre dans le secteur américain des services, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce jour.L'indice de l'ISM - calculé à partir des réponses des directeurs d'achats - est passé de 54,4 en octobre à 56,5 en novembre, une surprise alors que les analystes de chez Oddo tablaient sur 53,3.Il s'agit ainsi du 30ème mois consécutif d'expansion du secteur, caractérisée par un indice supérieur à la barre des 50 points, en-dessous de laquelle il est considéré en contraction.Anthony Nieves, l'auteur de l'étude, évoque les capacités accrues des entreprises et des délais plus courts qui ont entraîné une amélioration continue des performances de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique tandis que la période des Fêtes a contribué à une activité commerciale plus vigoureuse et à une augmentation de l'emploi.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.