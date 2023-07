USA : hausse plus forte que prévu de l'ISM des services

La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a augmenté bien plus que prévu en juin, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d'achats.



L'indice sectoriel de l'organisation professionnelle a progressé à 53,9 contre 50,3 en mai, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un rebond plus limité, autour de 51,3.



Le sous-indice de l'activité a atteint 59,2, après 51,5 le mois précédent, tandis que celui des nouveaux contrats a progressé à 55,5 contre 52,9.



La composante des prix acquittés est l'une des rares à s'inscrire en repli, à 54,1 contre 56,2, alors que le sous-indice de l'emploi s'est lui amélioré à 53,1 contre 49,2.



Publié un peu plus tôt, l'indice concurrent PMI de S&P Global est ressorti en baisse à 54,4 en juin, contre 54,9 en mai, un niveau qui laisse toutefois présager d'une croissance du PIB de près de 2% au deuxième trimestre, selon les auteurs du rapport.



