USA : hausse plus forte que prévu des prix producteurs

Les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus fortement que prévu en novembre, selon des chiffres publiés vendredi par le Département du Travail.L'indice des prix producteurs (PPI) a augmenté de 0,3% le mois dernier, comme lors des mois d'octobre et de septembre. Sur un an, sa hausse ralentit à 7,4%, contre 8,1% au mois d'octobre.Les économistes s'attendaient en moyenne à une progression de 0,2% sur un mois et de 7,2% sur un an.Du fait du reflux des prix des nombreuses matières premières et de l'énergie et de la disparition des problèmes logistiques, les spécialistes s'attendaient à ce que la pression s'atténue sur le PPI.L'indice mesurant les pressions sous-jacentes sur les prix à la production, qui exclut l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, a également enregistré une progression de 0,3% le mois dernier, contre +0,2% en octobre.Sur un an, la croissance de cet indice dit 'core' a été de 4,9%, contre 5,4% le mois précédent.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.