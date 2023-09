USA : hausse plus forte que prévu des ventes au détail

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé bien plus qu'attendu au mois d'août, selon des statistiques officielles publiées jeudi.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une hausse de 0,6% des ventes de détail le mois dernier, après une progression de 0,5% en juillet (chiffre révisé), là où les économistes prévoyaient en moyenne une augmentation de seulement 0,1%.



Hors automobiles et carburants - la composante de la statistique correspondant le mieux à la mesure de la consommation entrant dans le calcul PIB - les ventes au détail n'ont toutefois augmenté que de 0,2%.



Les ventes automobiles ont ainsi progressé de 0,3% en août par rapport à juillet, tandis que celles des stations-services ont grimpé de 5,2% du fait de la remontée des prix de l'essence.



Portées par la rentrées des classes, les ventes d'électronique et d'électroménager ont progressé de 0,7% et celles de vêtements de 0,9%.



Ce nouveau signe de la résistance de l'économie américaine pourrait pousser la Réserve fédérale à poursuivre sur la voie du resserrement monétaire à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.



