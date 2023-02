USA : indice Philly Fed au plus bas depuis mai 2020

L'indice de diffusion de l'activité courante de la Fed de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -8,9 le mois dernier à -24,3 en février, sa sixième lecture négative consécutive et son plus bas niveau depuis mai 2020.



Selon l'enquête, 31% des entreprises ont signalé des baisses d'activité (contre 33% le mois dernier), dépassant les 7% qui ont déclaré des augmentations (contre 24%); 57% des entreprises n'ont signalé aucun changement dans leur activité actuelle (contre 37%).



La Fed de Philadelphie ajoute que l'indice des entrées de commandes courantes a baissé de trois points à -13,6, sa neuvième lecture négative consécutive, et que celui des livraisons courantes a légèrement diminué, de deux points à 8,7.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.