USA : l'indice Philly Fed entre en zone négative en juin

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a diminué en juin, les indicateurs d'activité courante cédant 6 points, entrant désormais en zone négative, à -3,3, une première depuis mai 2020.



L'indicateur portant sur les nouvelles commandes chute de 35 points, à -12,4. Également en berne, l'indice des expéditions cède pour sa part 25 points, mais reste positif, à 10,8.



Les entreprises interrogées déclarent en revanche des améliorations sur le plan de l'emploi, l'index en question passant de 25,5 à 28,1.



Néanmoins, les attentes concernant la croissance au cours des six prochains mois se sont détériorées, en même temps que la chute des projections d'activités futures, des nouvelles commandes et des niveaux d'expédition.



