USA : l'indice 'Philly Fed' s'enfonce dans le rouge

L'activité économique dans le nord-est américain s'est contractée pour un troisième mois consécutif, montre la dernière enquête de conjoncture mensuelle de la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice dit 'Philly Fed' - publié ce matin - s'est enfoncé à -19,4 en novembre contre -8,7 le mois dernier, alors que les économistes le voyaient remonter autour de -5.



Un chiffre supérieur à zéro traduit une croissance de l'activité manufacturière dans la région, tandis qu'un indice en-dessous de ce seuil témoigne au contraire d'une contraction du secteur.



L'indice - compilé à partir d'une enquête réalisée auprès d'entreprises basées en Pennsylvanie, au New Jersey et dans le Delaware - est considéré comme un indicateur avancé de la santé de l'économie américaine.



Le sous-indice des nouvelles commandes a peu changé, à -16,2, alors que celui de l'emploi s'est tassé, tout en indiquant une poursuite des embauches.



La composante des prix payés va elle aussi dans le sens d'une poursuite des hausses de tarifs.



