USA : l'indice des indicateurs avancés poursuit son repli

L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en mars, a annoncé aujourd'hui le Conference Board, renforçant ainsi le scénario d'une récession dans les mois à venir.



Cet indice considéré comme précurseur a reculé pour le 12ème mois consécutif, signant un nouveau repli de 1,2% en mars après sa baisse de 0,5% en février. Le repli s'avère plus important que les anticipations du consensus.



L'indice tombe ainsi à son plus bas niveau depuis novembre 2020. Pour Justyna Zabinska-La Monica, directrice principale en charge des indicateurs du cycle économique au sein Conference Board, ce recul s'inscrit dans un cadre de détérioration des conditions économiques à venir.



'Les faiblesses parmi les composants de l'indice étaient généralisées en mars et l'ont été au cours des six derniers mois, ce qui a poussé le taux de croissance du LEI (Leading Economic Index) plus profondément en territoire négatif', souligne-t-elle.



