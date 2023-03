USA : l'inflation se tasse un peu en février

La hausse des prix a ralenti aux Etats-Unis au mois de février pour atteindre des plus bas de presque deux ans, montrent des statistiques officielles publiées mardi.



L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% d'un mois sur l'autre, après une augmentation de 0,5% en janvier, a annoncé le Département du Travail.



Sur un an, l'indice CPI affiche une hausse de 6%, son plus bas niveau depuis septembre 2021, à comparer avec un chiffre de 6,4% en janvier.



Ces chiffres sont parfaitement conformes aux attentes des économistes, qui prévoyaient en moyenne une hausse mensuelle de 0,4% de l'indice CPI et de 6% en rythme annuel.



Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation a néanmoins légèrement accéléré le mois dernier pour ressortir à 0,5% d'un mois sur l'autre, alors que le consensus l'attendait à 0,4%.



Cette hausse des prix a été nourrie par les coûts du logement, des loisirs, de l'ameublement de la maison et des prix des billets d'avions, en dépit d'un reflux des prix des voitures d'occasion et des services de santé.



En rythme annuel, le 'core' CPI ressort à 5,5%, un chiffre qui s'inscrit en ligne avec les prévisions des analystes. Il s'agit, dans ce cas précis, d'un plus bas depuis décembre 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.