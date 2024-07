USA : la confiance des ménages baisse plus que prévu (UMich)

La confiance des consommateurs américains s'est dégradée plus qu'attendu en juillet, montre vendredi la première estimation des résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance est retombé à 66 ce mois-ci contre 68,2 en juin, alors que les économistes et analystes prévoyaient un repli plus limité vers 67.



Le détail des premiers résultats de l'enquête montre que le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est replié à 64,1 contre 65,9 le mois dernier.



Mais la composante mesurant les anticipations des ménages a baissé de manière encore plus soutenue, revenant à 67,2 après 69,6 en juin.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, évoque un climat d'incertitude économique grandissant à l'approche de l'élection présidentielle de novembre, mais note que le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump n'a pour l'instant que peu altéré leur point de vue.



En revanche, leurs anticipations d'inflation s'inscrivent en baisse pour le deuxième consécutif, pour s'établir à 2,9% sur un an.



