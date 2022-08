USA : la confiance du consommateur augmente plus que prévu

La confiance du consommateur américain s'est améliorée plus que prévu au mois d'août, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance 'UMich' calculé sur la base de cette enquête auprès des ménages est remonté à 58,2, au lieu de 55,1 annoncé en version préliminaire, après 51,5 en juillet.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est finalement améliorée, pour s'établir à 58,6 contre 55,5 en version préliminaire et après 58,1 au mois de juillet.



Celle mesurant leurs perspectives est quant à elle ressortie à 58 (54,9 en première lecture) après un chiffre de 47,3 le mois dernier.



Les résultats définitifs de l'enquête montrent également une embellie au niveau des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, celle-ci étant désormais attendue à 4,8% au lieu de 5,2% le mois précédent.



