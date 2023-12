USA : la confiance du consommateur bien plus forte que prévu

Le 08 décembre 2023 à 16:20 Partager

La confiance du consommateur américain s'est améliorée bien plus que prévu au mois de décembre, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête menée auprès des ménages est remonté à 69,4 ce mois-ci, après 61,3 en novembre, alors que les économistes l'attendaient autour de 62.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est accrue à 74, après 68,3 le mois dernier, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est amélioré à 66,4 contre 56,8 en novembre.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, attribue cette éclaircie à l'amélioration des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, désormais revenue à 3,1%, à un plus bas depuis mars 2021, au lieu de 4,5% le mois passé.



