USA : la confiance du consommateur s'améliore nettement

La confiance du consommateur américain s'est nettement améliorée en juin, montre mardi l'enquête mensuelle réalisée par le Conference Board.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ainsi ressorti à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 au mois de mai.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 155,3 contre 148,9 le mois dernier et celle des anticipations s'est inscrite à 79,3 après 71,5.



Leurs anticipations en matière d'inflation à un horizon d'un an donnent quant à elles un taux prévu à 6%, c'est-à-dire au plus bas depuis la fin 2020.



Si la statistique met en évidence une amélioration de la confiance chez les consommateurs âgés de moins de 35 ans et gagnant plus de 35.000 dollars par an, l'évolution de la mesure de leurs anticipations montre que les ménages américains anticipent une récession au cours des six à 12 mois à venir, selon le ConfBoard.



