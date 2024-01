USA : le PMI manufacturier s'enfonce en terrain négatif

Le secteur manufacturier des Etats-Unis a vu la contraction de son activité s'accélérer en décembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur ressort à 47,9 en définitive pour le mois écoulé, contre 48,2 en estimation flash et après 49,4 pour novembre.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



Les enquêteurs mettent en avant une diminution renouvelée de la production sur fond d'une chute plus forte des commandes, ainsi qu'un redressement des taux d'inflation et la plus forte dégradation de l'emploi depuis juin 2020.



