USA : le moral des ménages remonte en février (Michigan)

Le moral des ménages américains s'est amélioré plus fortement que prévu en février, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance de l'université du Midwest est remonté à 67 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, alors que les analystes l'attendaient autour de 66,4, conformément à sa première estimation.



Le sous-indice mesurant le jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, à 70,7 en février contre 68,4 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations s'est accru à 64,7 contre 62,7 le mois précédent.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que l'amélioration du moral des consommateurs a été particulièrement notable chez ceux détenant des actions en Bourse, pour cause de vive remontée de Wall Street, tout en mettant aussi en évidence une amélioration de leurs perspectives économique de court terme.



