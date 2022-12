USA : le moral des ménages s'améliore (Michigan)

La confiance du consommateur américain s'est améliorée en décembre, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle publiée par l'Université du Michigan.L'indice de confiance calculé sur la base de l'enquête est ressorti à 59,1 en version préliminaire ce mois-ci, contre 56,8 en novembre, alors qu'il était attendu sur une note stable.Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 60,2, contre 58,8 le mois précédent, tandis que la composante de leurs anticipations est remonté à 58,4, après 55,6 en octobre.Joanne Hsu, l'auteure de l'étude, attribue cette amélioration à l'apaisement - quoique modeste - des tensions sur les prix, les anticipations d'inflation des consommateurs à l'horizon d'un an étant revenues de 4,9% à 4,6%, à savoir un plus bas de 15 mois.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.