USA : le moral des ménages se redresse selon l'UMich

Le moral des ménages américains s'est redressé au mois d'août, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi.



Ce baromètre de la confiance du consommateur est remonté à 55,1, après 51,5 en juillet, mais ressort toujours en forte baisse par rapport au chiffre de 70,3 publié l'an dernier à la même époque.



Les économistes et les analystes s'attendaient à un indice autour de 53.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est détériorée à 55,5 contre 58,1 le mois dernier, mais celle de leurs perspectives s'inscrit en nette hausse, à 54,9 contre 47,3.



Une amélioration que l'UMich explique par le repli des anticipations d'inflation dû à la chute des prix de l'énergie, tout particulièrement bénéfique chez les ménages issus des classes moyennes et les familles les moins favorisées.



